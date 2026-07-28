وزير خارجية أوكرانيا يحذر نظيره الإيراني من التصعيد ودعم روسيا

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

28 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الثلاثاء إنه اتصل بنظيره الإيراني عباس عراقجي عقب تنديد إيران بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة على سفينة إيرانية، وحذره من التصعيد، وطالبه بإنهاء جميع أشكال الدعم لروسيا.

وكتب سيبيها على إكس “شددت على ضرورة الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، وكذلك إنهاء أي دعم لحرب روسيا على أوكرانيا. هذه الحرب غير شرعية ويجب أن تتوقف”.

وأكد عراقجي على إكس أن سيبيها طمأنه على أن الهجوم على سفينة إيرانية لم يكن متعمدا وأن كييف لا تسعى لأي تصعيد.

وقال “إيران لا تسعى هي الأخرى للتصعيد، لكن أوضحنا أن أي هجوم على مواطنينا أو مصالحنا غير مقبول. يجب أن يكون هناك تعويض عن الخسائر”.

وقال عراقجي يوم الأحد إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، والذي أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، “لا يمكن أن يمر دون رد”.

وقال سيبيها في تصريحاته اليوم الثلاثاء إن تصرفات أوكرانيا “هدفت بالأساس للدفاع عن بلادنا من العدوان الروسي ولم تتعمد أبدا استهداف سفن مدنية ولا مدنيين”.

وشهدت أوكرانيا خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات إطلاق روسيا لأسراب من الطائرات المسيرة إيرانية التصميم أو الصنع.

وبمرور الوقت، طورت كييف تقنيات لمكافحة تهديد الطائرات المسيرة وعرضت المساعدة على دول في الشرق الأوسط تواجه ضربات من إيران هذا العام.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على إكس أنه تحدث مع سيبيها “وناقشنا التحديات التي تواجه بلدينا، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران”. وقال إنه يتطلع لتوثيق التعاون مع أوكرانيا.

(إعداد معاذ عبدالعزيز وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)