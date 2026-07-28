وزير خارجية أوكرانيا يقول إنه حذر نظيره الإيراني من التصعيد ودعم روسيا

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28 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الثلاثاء إنه اتصل بنظيره الإيراني عقب تنديد إيران بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة على سفينة إيرانية، وحذّره من التصعيد، وطالبه بإنهاء جميع أشكال الدعم لروسيا.

وكتب سيبيها على موقع إكس “شددتُ على ضرورة الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، وكذلك إنهاء أي دعم لحرب روسيا على أوكرانيا. هذه الحرب غير شرعية ويجب أن تتوقف”.

وقال أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على إكس إنه تحدث مع سيبيها “وناقشنا التحديات التي تواجه بلدينا، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)