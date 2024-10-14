وزير خارجية إسبانيا: هجمات إسرائيل على اليونيفيل غير مقبولة

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مدريد (رويترز) – قال خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا يوم الاثنين إن هجمات إسرائيل على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) غير مقبولة وتنتهك قواعد الأمم المتحدة.

وقال للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج “إنها تتعارض مع ما نتوقعه من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، التي هي في نهاية المطاف منظمة تحمي السلام العالمي”.

وأضاف أن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصدار أمر بسحب قوات اليونيفيل.