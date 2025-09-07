وزير خارجية إسرائيل: حرب غزة يمكن أن تنتهي إذا أفرجت حماس عن الرهائن وتخلت عن سلاحها

القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأحد إن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي إذا أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح الرهائن وتخلت عن سلاحها.

وأدلى ساعر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الدنمرك في القدس بعد يوم من تكرار حماس لموقفها القائم منذ فترة طويلة وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)