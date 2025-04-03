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وزير خارجية إسرائيل: لا نستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الخميس إن إسرائيل لا تستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي مضيفا أن هناك مؤشرات على احتمال إجراء محادثات غير مباشرة بين طهران والولايات المتحدة.

وأضاف “لا نجري محادثات مع الإيرانيين كما تعلمون، لكنهم أشاروا بوضوح إلى استعدادهم لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولن أتفاجأ إذا بدأت تلك المفاوضات”.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

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