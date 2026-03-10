وزير خارجية إسرائيل: لا نسعى إلى حرب لا نهاية لها مع إيران

reuters_tickers

3دقائق

من ألكسندر كورنويل

القدس 10 مارس آذَار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تسعى إلى حرب لا نهاية لها مع إيران وإنها ستنسق مع الولايات المتحدة بشأن موعد إنهاء القتال، رافضا الإعلان عن جدول زمني لانتهاء النزاع.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران يومها الحادي عشر وامتدت تداعياتها إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث استهدفت ضربات إيرانية دولا مجاورة من بينها الإمارات، بينما تخوض إسرائيل معارك ضد جماعة حزب الله في لبنان، فضلا عن توجيه ضربات لإيران.

وقال ساعر للصحفيين في القدس برفقة نظيره الألماني “سنواصل القتال حتى اللحظة التي نرى فيها، نحن وشركاؤنا، أن الوقت مناسب للتوقف”.

وأضاف “لسنا بصدد حرب لا نهاية لها”.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس صرح في وقت سابق في برلين بأن هناك قلقا متزايدا في أوروبا بشأن الحرب، وأنه لا يبدو أن هناك خطة لإنهائها.

وقال ساعر، ردا على سؤال من وكالة رويترز بشأن مفهوم النصر بالنسبة للحكومة “نريد إزالة التهديدات الوجودية الإيرانية لإسرائيل على المدى البعيد”.

ووصف ساعر الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، نجل آية الله علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الحرب، بأنه متطرف.

وأوضحت إسرائيل أنها تهدف إلى القضاء على حكم رجال الدين في إيران من خلال تدمير برامج طهران النووية والصاروخية الباليستية، وتهيئة الظروف للإيرانيين للإطاحة بحكامهم.

وقال ساعر إن هناك فرصة سانحة لتهيئة الظروف للإيرانيين “لاستعادة حريتهم”، مع إقراره بأن ذلك قد لا يتحقق في أثناء الحرب، بل قد يأتي بعدها.

وأضاف “يجب ألا نفوّت هذه الفرصة بنتائج جزئية”.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، وهو أول مسؤول أجنبي رفيع المستوى يزور إسرائيل علنا منذ بدء الحرب، إنه واثق من أن إسرائيل وواشنطن منفتحتان على حل دبلوماسي يُفضي إلى إنهاء الحرب.

لكن أي حل من هذا القبيل سيحتاج إلى اتفاقيات مع إيران بشأن برنامجيها النووي والصاروخي فضلا عن دعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، وهي شروط قال فاديفول إن طهران أبدت عدم استعدادها لقبولها في الوقت الراهن.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)