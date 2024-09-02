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وزير خارجية إسرائيل: محبطون من قرار بريطانيا وقف بعض تراخيص تصدير الأسلحة

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القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الاثنين إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وداعميها الإيرانيين.

وأضاف في بيان أن إسرائيل “أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات” التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلق بصادرات الأسلحة.

وقال كاتس إن هذه الخطوة “تبعث برسالة ملتبسة للغاية” إلى حماس ورعاتها في إيران.

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