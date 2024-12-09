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وزير خارجية إسرائيل: وجود قوات إسرائيلية في الأراضي السورية “مؤقت”

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن وجود قوات إسرائيلية في الأراضي السورية هو خطوة “محدودة ومؤقتة” تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل خلال حالة الارتباك عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال في مؤتمر صحفي في القدس “المصلحة الوحيدة لدينا هي أمن إسرائيل”.

وتحدث ساعر أيضا عن المفاوضات المتعثرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حول إطلاق سراح الرهائن في غزة، وقال إن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أن إسرائيل قد تكون أكثر تفاؤلا لكن لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد.

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