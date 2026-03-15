وزير خارجية إسرائيل ينفي تقارير عن محادثات مع لبنان

زرزير (الجليل) 15 مارس آذار (رويترز) – نفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأحد تقارير أفادت بأن إسرائيل قد تجري قريبا محادثات مباشرة مع لبنان، كما نفى ما قيل عن إبلاغ الولايات المتحدة بنقص لدى إسرائيل في الصواريخ الاعتراضية.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس السبت أن من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في الأيام المقبلة. وأفاد موقع سيمافور الإخباري أيضا بأن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن لديها نقص حاد في صواريخ الاعتراض للصواريخ الباليستية.

واستند التقريران لمصادر دون ذكر أسمائها.

وردا على سؤال حول هذين التقريرين، قال ساعر “الإجابة على السؤالين هي لا”.

وأضاف أن إسرائيل “تتفق تماما” مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب على إيران، التي دخلت يومها السادس عشر، وأن الدولتين مصممتان على مواصلة الحرب لحين تحقيق أهدافهما.

وقال للصحفيين “نريد القضاء على تهديد وجودي تشكله إيران على المدى الطويل. لا نريد أن نخوض حربا كل عام”.

وأدلى ساعر بتلك التصريحات من بلدة عربية في شمال إسرائيل قرب قاعدة للقوات الجوية حيث تعرضت منازل لأضرار في هجوم صاروخي إيراني الأسبوع الماضي.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد رحاب علاء وسلمى نجم للنشرة العربية)