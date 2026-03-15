The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزير خارجية إسرائيل ينفي تقارير عن محادثات مع لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

زرزير (الجليل) 15 مارس آذار (رويترز) – نفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأحد تقارير أفادت بأن إسرائيل قد تجري قريبا محادثات مباشرة مع لبنان، كما نفى ما قيل عن إبلاغ الولايات المتحدة بنقص لدى إسرائيل في الصواريخ الاعتراضية.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس السبت أن من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في الأيام المقبلة. وأفاد موقع سيمافور الإخباري أيضا بأن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن لديها نقص حاد في صواريخ الاعتراض للصواريخ الباليستية.

واستند التقريران لمصادر دون ذكر أسمائها.

وردا على سؤال حول هذين التقريرين، قال ساعر “الإجابة على السؤالين هي لا”.

وأضاف أن إسرائيل “تتفق تماما” مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب على إيران، التي دخلت يومها السادس عشر، وأن الدولتين مصممتان على مواصلة الحرب لحين تحقيق أهدافهما.

وقال للصحفيين “نريد القضاء على تهديد وجودي تشكله إيران على المدى الطويل. لا نريد أن نخوض حربا كل عام”.

وأدلى ساعر بتلك التصريحات من بلدة عربية في شمال إسرائيل قرب قاعدة للقوات الجوية حيث تعرضت منازل لأضرار في هجوم صاروخي إيراني الأسبوع الماضي.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد رحاب علاء وسلمى نجم للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

