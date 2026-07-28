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وزير خارجية إيران يبحث أمن مضيق هرمز مع نظيريه السعودي والعماني

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دبي 28 يوليو تموز (رويترز) – ذكر بيان نشر على قناة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تيليجرام اليوم الثلاثاء أنه بحث قضايا تتعلق بأمن مضيق هرمز في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني مساء أمس الاثنين.

وأفاد البيان بأن عراقجي “ناقش أحدث التطورات الثنائية والإقليمية، وأكد ضرورة تعزيز التعاون والدفع قدما بالجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة”.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

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