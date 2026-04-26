وزير خارجية إيران يبحث في مسقط الأمن في مضيق هرمز وإنهاء الحرب

26 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن الوزير عباس عراقجي عقد محادثات في سلطنة عمان اليوم الأحد ناقش خلالها الأمن في مضيق هرمز ومياه الخليج بشكل عام، والجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع الإيراني الأمريكي.

وفي محادثات في مسقط مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، قال عراقجي إن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يؤجج انعدام الأمن والانقسام، ودعا إلى إطار أمني إقليمي خال من التدخلات الخارجية.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية