وزير خارجية إيران يبلغ نظيره القطري بأن هجمات إيران تستهدف مصالح أمريكا فقط

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الدوحة 4 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الهجمات الصاروخية الإيرانية تستهدف المصالح الأمريكية لا قطر.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الوزير “رفض هذه الادعاءات رفضا قاطعا، مؤكدا أن الوقائع على الأرض تُظهر بوضوح أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية داخل دولة قطر”.

وقال الوزير القطري في البيان إن بلاده “ستتصدى لأي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لا يمكن أن تمر دون رد، وذلك وفقا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس”.

(تغطية صحفية آندرو ميلز – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

