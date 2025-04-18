وزير خارجية إيران يقول إن لديه “شكوكا جدية” بشأن نيات الولايات المتحدة قبل المحادثات المرتقبة

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن لديه “شكوكا جدية” في نيات الولايات المتحدة، عشية جولة ثانية من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو “رغم أن لدينا شكوكا جدية بشأن نيات الجانب الأميركي ودوافعه، سنشارك في مفاوضات الغد على أي حال”.

ويتوجه عراقجي إلى روما السبت لجولة جديدة من المحادثات التي تجري بوساطة عمانية مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وهذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى في مقابل رفع العقوبات عنها.

وعُقدت السبت الماضي في مسقط الجولة الأولى من المحادثات بين الطرفين.

وأكد عراقجي “نحن مستعدون تماما للتوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي السلمي الإيراني”.

وتشتبه الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل، منذ فترة طويلة بسعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي. في المقابل، تنفي طهران أن تكون تسعى لذلك مؤكدة أن أغراض برنامجها مدنية بحتة.

وتعتبر إيران وقف كل نشاطاتها النووية بما يشمل الأغراض المدنية “خطا أحمر”.

في وقت سابق الأربعاء، قال عراقجي إن تخصيب اليورانيوم “غير قابل للتفاوض” بعدما دعا المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إنهائه.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق أن قدرات إيران العسكرية غير مطروحة للنقاش في المحادثات.

وذكرت وكالة إرنا الأحد أن نفوذ إيران الإقليمي وقدراتها الصاروخية، واللتان لطالما انتقدتهما الحكومات الغربية، هي من ضمن “خطوطها الحمراء” في المحادثات.

وأشار عراقجي خلال المؤتمر إلى أنه “إذا كانت هناك رغبة مماثلة من الجانب الآخر، وامتنعوا عن تقديم مطالب غير معقولة وغير واقعية، فأعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر محتمل”.

من جهته، أشار لافروف إلى أن أي اتفاق محتمل يجب أن يقتصر على القضية النووية.

وقال “هذه نقطة جوهرية يجب على من يحاولون إثقال المفاوضات بقضايا غير نووية، وبالتالي خلق وضع بالغ الخطورة، مراعاتها”.

رخ/الح-شي/الح