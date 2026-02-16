وزير خارجية إيران يلتقي مدير وكالة الطاقة الذرية قبل محادثات مع أمريكا

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الاثنين قبل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران أملا في حل النزاع المرتبط ببرنامج طهران النووي وتجنب اندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط في وقت تنشر فيها الولايات المتحدة المزيد من القطع الحربية بالمنطقة.

وعقد الجانبان محادثات غير مباشرة في وقت سابق من هذا الشهر في سلطنة عمان.

وقال عراقجي عبر منصة إكس “أنا في جنيف بأفكار حقيقية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف. الأمر غير المطروح على الطاولة هو الخضوع للتهديدات”.

وبينما تسعى واشنطن لتوسيع نطاق المحادثات لتشمل قضايا بعيدة عن الملف النووي مثل مخزون إيران من الصواريخ، تتمسك طهران بأنها مستعدة فقط لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات ولن تقبل بالتخلي بشكل كامل عن تخصيب اليورانيوم.

* تخفيف للعقوبات

قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نشرت أمس الأحد إن إيران مستعدة للنظر في تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نووي مقابل رفع العقوبات. وأضاف “الكرة الآن في ملعب أمريكا لإثبات رغبتها في إبرام اتفاق”.

وصرح مسؤولون أمريكيون لرويترز بأن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة وتستعد لاحتمال القيام بحملة عسكرية واسعة النطاق إذا فشلت المحادثات.

وأجرت المنظمة المعنية بالدفاع المدني في إيران اليوم الاثنين تدريبا على الدفاع لصد هجوم بأسلحة كيماوية في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة لتعزيز الجاهزية للتعامل مع وقائع محتملة بالكيماويات في جنوب إيران.

وقبل مشاركة الولايات المتحدة في ضربات نفذتها إسرائيل على مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران، تعثرت المحادثات المتعلقة بالملف النووي بين واشنطن وطهران بسبب مطالبة الولايات المتحدة لإيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها والذي تعتبره واشنطن سبيلا لامتلاك أسلحة نووية.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية فقط وإنها مستعدة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالأسلحة النووية من خلال “بناء الثقة في أن عمليات تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وستبقى كذلك”.

وقال عراقجي إنه سيلتقي مع جروسي اليوم الاثنين بحضور خبراء في المجال النووي لإجراء “مناقشات فنية متعمقة”.

* إيضاحات

تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران منذ أشهر لتفصح عن مصير مخزون يبلغ 440 كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية والسماح بالاستئناف الكامل لعمليات التفتيش بما يشمل ثلاثة مواقع رئيسية تعرضت للقصف في يونيو حزيران وهي نطنز وفوردو وأصفهان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن أي اتفاق أمريكي مع إيران يجب أن يتضمن تفكيك البنية التحتية النووية في إيران وليس فقط وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.

وأضاف نتنياهو إنه متشكك في مسألة التوصل لاتفاق لكنه يجب أن يتضمن إخراج كل المواد المخصبة من إيران. وتابع قائلا “يجب ألا تكون هناك قدرات للتخصيب، وليس وقف عملية التخصيب، لكن تفكيك المعدات والبنية التحتية التي تسمح بالتخصيب في المقام الأول”.

