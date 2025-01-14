وزير خارجية إيطاليا: الاتفاق المرتقب بشأن غزة سيدشن مرحلة جديدة

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روما (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الثلاثاء إنه يأمل أن يدشن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة مرحلة جديدة ويسمح باستعادة السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف تاياني في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر “الاتفاق الذي يجري إنجازه في هذه الساعات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن خبر مهم جدا”.

وقال إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق إلى “تدشين مرحلة جديدة والسماح باستعادة السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.