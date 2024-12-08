وزير خارجية إيطاليا: سفيرنا في سوريا بخير بعد اقتحام مقر إقامته

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روما (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن مقاتلين من المعارضة السورية دخلوا مقر إقامة السفير الإيطالي في سوريا يوم الأحد ولم يلحقوا به وبأفراد حرسه أي أذى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالات أنباء محلية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إن مقاتلين سوريين دخلوا سفارات ومكاتب منظمات غير حكومية دولية بحثا عن حلفاء للرئيس بشار الأسد الذي تقول المعارضة إنها أطاحت به.

وقال تاياني “دخلت مجموعة مسلحة صباح اليوم حديقة مقر إقامة السفير. واستولت على ثلاث سيارات فقط وهذا كل شيء. ولم يصب السفير ولا أفراد شرطة السفارة بأذى”.

وأضاف الوزير أنه تم نقل السفير وأفراد الشرطة إلى مكان آمن.