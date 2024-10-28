وزير خارجية اسرائيل أكد لنظيره البريطاني أن الهجوم على لبنان “سينتهي قريبا”

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كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين أن نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد له الأحد أن العملية العسكرية في لبنان “ستنتهي قريبا”.

وقال لامي أمام البرلمان “تحدثت يوم أمس (الأحد) عن الوضع في لبنان مع وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل) كاتس” مضيفا أنه “سعى إلى طمأنتي بالقول إن العملية الجارية، العملية الدقيقة التي ينفذها الإسرائيليون، ستنتهي قريبا”.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “تعازيه” لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي عندما التقاه في داونينغ ستريت بعد ظهر الاثنين.

وخلال شهر من الحرب في لبنان حيث تنفذ إسرائيل عمليات برية في الجنوب وغارات جوية مكثفة على معاقل حزب الله، قُتل ما لا يقل عن 1634 شخصا، بحسب تعداد فرانس برس استنادا إلى تقارير رسمية.

استهدفت غارات اسرائيلية بعد ظهر الاثنين مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، بعدما اوقعت ضربات فجرا سبعة قتلى.

وحول الوضع في غزة، أكد لامي أنه “لا يوجد مبرر للقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “يجب عليها الآن السماح بدخول المزيد من المساعدات”.

واشار لامي إلى أنه “في كثير من الحالات، يتم تمويل (المساعدات) من قبل المملكة المتحدة وشركائنا. لكنها عالقة، وبعيدة عن متناول أولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. إن هذه القيود تتعارض مع التزامات إسرائيل، وتهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني “تدين الحكومة هذه القيود بأشد العبارات”.

ستس/ريم/نور