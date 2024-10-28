مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير خارجية اسرائيل أكد لنظيره البريطاني أن الهجوم على لبنان “سينتهي قريبا”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين أن نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد له الأحد أن العملية العسكرية في لبنان “ستنتهي قريبا”.

وقال لامي أمام البرلمان “تحدثت يوم أمس (الأحد) عن الوضع في لبنان مع وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل) كاتس” مضيفا أنه “سعى إلى طمأنتي بالقول إن العملية الجارية، العملية الدقيقة التي ينفذها الإسرائيليون، ستنتهي قريبا”.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “تعازيه” لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي عندما التقاه في داونينغ ستريت بعد ظهر الاثنين. 

وخلال شهر من الحرب في لبنان حيث تنفذ إسرائيل عمليات برية في الجنوب وغارات جوية مكثفة على معاقل حزب الله، قُتل ما لا يقل عن 1634 شخصا، بحسب تعداد فرانس برس استنادا إلى تقارير رسمية.

استهدفت غارات اسرائيلية بعد ظهر الاثنين مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، بعدما اوقعت ضربات فجرا سبعة قتلى.

وحول الوضع في غزة، أكد لامي أنه “لا يوجد مبرر للقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “يجب عليها الآن السماح بدخول المزيد من المساعدات”. 

واشار لامي إلى أنه “في كثير من الحالات، يتم تمويل (المساعدات) من قبل المملكة المتحدة وشركائنا. لكنها عالقة، وبعيدة عن متناول أولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. إن هذه القيود تتعارض مع التزامات إسرائيل، وتهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني “تدين الحكومة هذه القيود بأشد العبارات”.

ستس/ريم/نور

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
297 إعجاب
183 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
87 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية