وزير خارجية الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية

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عمان (رويترز) – قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني يوم الأربعاء إن إسرائيل “تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية” من خلال مواصلة التصعيد الخطير على عدة جبهات.

وفي تعليقات أدلى بها بعد اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية والعربية في عمان للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قال الصفدي إن السلام لن يتحقق بدون حل الدولتين.

واحتفظ الصفدي بحقيبة الخارجية في الحكومة الأردنية الجديدة التي أدت اليمين يوم الأربعاء.