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وزير خارجية الأردن يعرض تقديم الدعم لسوريا خلال لقاء مع الشرع

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دمشق (رويترز) – قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة مستعدة لمساعدة سوريا في جهود إعادة الإعمار وذلك بعد اجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع في دمشق يوم الاثنين، وهو أعلى اتصال من جانب دولة عربية بالإدارة السورية الجديدة التي يقودها إسلاميون.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على منصة إكس أن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي وصل إلى دمشق يوم الاثنين لإجراء اجتماعات، وذلك على متن أول رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية تهبط في العاصمة السورية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وتساهم هذه الاجتماعات في توسيع دائرة الاتصالات الدبلوماسية للإدارة السورية الجديدة التي تشكلت بعد أن قادت هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت فرعا لتنظيم القاعدة في السابق، حملة للمعارضة المسلحة أطاحت بالأسد بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية الأردنية على منصات التواصل الاجتماعي الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، وهو يرتدي بذلة وربطة عنق خلال الاجتماع مع الصفدي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية