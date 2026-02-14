وزير خارجية الإمارات ونظيره البوسنيّ يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره من البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة مساء الجمعة أنّ الوزيرين استعرضا “عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، ومنها التنموية”.
وأشاد الشيخ عبدالله بـ”العلاقات الثنائية المتميزة وما تشهده من نمو وتطور يخدم الأولويات التنموية للبلدين”.
