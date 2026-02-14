The Swiss voice in the world since 1935
وزير خارجية الإمارات ونظيره البوسنيّ يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره من البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الجمعة أنّ الوزيرين استعرضا “عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، ومنها التنموية”.

وأشاد الشيخ عبدالله بـ”العلاقات الثنائية المتميزة وما تشهده من نمو وتطور يخدم الأولويات التنموية للبلدين”.

هت/دص

