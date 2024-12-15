وزير خارجية الإمارات يشارك في اجتماعات العقبة الوزارية حول سوريا

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شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في “اجتماعات العقبة الوزارية حول سوريا” في مدينة العقبة في الأردن، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشيخ عبدالله شارك في الاجتماع الذي دعا إليه الأردن وبحث “تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وسبل تعزيز الجهود العربية المبذولة الداعمة لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمن واستقرار شعبها”.

وأكد الشيخ عبدالله خلال الاجتماع “حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدتها وسيادتها”، وأشار إلى “أهمية هذا الاجتماع في بلورة نهج عمل جماعي عربي وإقليمي ودولي يدعم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يلبي طموحات الشعب السوري في التنمية والحياة الكريمة”.

هت