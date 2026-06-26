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وزير خارجية الإمارات يشدد على حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

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26 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إن من الضروري الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الأمريكي الإيراني وحماية الممرات البحرية، بما يشمل مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الشيخ عبد الله أنه “شدد على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز”.

وأضاف وزير الخارجية “الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي وإيناس العشري – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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