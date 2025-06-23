وزير خارجية الصين: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران شكلت سابقة سيئة

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بكين (رويترز) – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الاثنين إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران بذريعة “تهديد مستقبلي محتمل” والهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية “أرسلت إشارات خاطئة للعالم وشكلت سابقة سيئة”.

وأضاف أنه ينبغي على جميع أطراف النزاع اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع والعودة إلى الحوار والتفاوض.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية بأن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في بكين يوم‭ ‬الاثنين.