وزير خارجية الصين يدعو لضبط النفس والحوار خلال اتصال مع نظيره الإيراني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بكين 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعوته إلى الحوار وضبط النفس، وذلك خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس.

وقال وانغ خلال الاتصال إن بكين ترفض استخدام القوة أو التهديد به في العلاقات الدولية وإنها تؤمن بقدرة الحكومة والشعب الإيرانيين على تجاوز الصعوبات والحفاظ على استقرار البلاد.

وعبر وزير الخارجية الصيني عن أمل بلاده في أن تحافظ جميع الأطراف على السلام وأن تمارس ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار مؤكدا استعداد بكين للقيام بدور بناء في هذا الصدد.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

