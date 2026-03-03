وزير خارجية الصين يطلب من إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد إيران

reuters_tickers

1دقيقة

بكين 3 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الصينية إن الوزير وانغ يي عبر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء عن معارضته الغارات العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، ودعا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله لساعر “لا يمكن للقوة أن تحل المشكلات… هي تخلق مشكلات جديدة وتترك عواقب وخيمة طويلة الأمد. ولا تكمن القيمة الحقيقية للقوة العسكرية في ساحة المعركة، وإنما في منع الحرب”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)