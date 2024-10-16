وزير خارجية النمسا: الاتحاد الأوروبي لن يسحب قوات الأمم المتحدة من جنوب لبنان

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من آندرو جراي

بروكسل (رويترز) – قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج إن دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ليس لديها نية لسحب جنودها من جنوب البلاد على الرغم من دعوات إسرائيل للقيام بذلك.

وتقول الأمم المتحدة إنه منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية مستهدفة مقاتلي حزب الله في الأول من أكتوبر تشرين الأول، تعرضت مواقع اليونيفيل لإطلاق نار واقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات إحدى قواعدها. وأصيب خمسة من أفراد قوات حفظ السلام.

وتساهم 16 دولة من الاتحاد الأوروبي، منها النمسا، في قوة اليونيفيل وأثارت الوقائع الأحدث حالة من الذعر على نطاق واسع بين الحكومات الأوروبية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة يوم الأحد إلى سحب قوات اليونيفيل “من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال”.

لكن شالنبرج الذي لخص مناقشة بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، قال إن الدول الأوروبية لا تريد نقل القوات أو سحبها.

وأضاف لرويترز في مقابلة في بروكسل “لم يكن هناك نقاش حول الانسحاب أو أي شيء آخر”.

وقال شالنبرج الذي تنشر بلاده نحو 160 جنديا في اليونيفيل “إنهم هناك ليبقوا ولكن أمن وسلامة قواتنا أمر بالغ الأهمية ويجب ضمانه من الجميع”.

وتشارك الدول الأوروبية بنحو 3600 جندي في القوة التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي.

وتخطط الدول المساهمة من الاتحاد الأوروبي لعقد مكالمة فيديو يوم الأربعاء بشأن موقفها الحالي والدور الأطول أمدا للبعثة فيما يتعلق بأعداد الجنود والمعدات وقواعد الاشتباك، وفقا لمسؤولين أوروبيين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش لا يستهدف اليونيفيل عمدا ولكن حزب الله استخدم مواقع قوات حفظ السلام غطاء للهجمات ولإسرائيل الحق في الرد.

وقال شالنبرج إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله ولكن حتى الهجمات غير المقصودة على مواقع قوات حفظ السلام تعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف في المقابلة التي جرت يوم الثلاثاء “هناك طلب واضح من إسرائيل هو أن تكون حذرة للغاية في هذا الشأن”.