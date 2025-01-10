وزير خارجية ايطاليا في المسجد الاموي خلال زيارته الأولى لسوريا

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بدأ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة أول زيارة رسمية إلى سوريا بعد سقوط بشار الأسد، بجولة في الجامع الأموي في دمشق.

وصرح لوكالة فرانس برس من المسجد الذي بُني قبل 1300 عام ويعتبر “أحد أجمل المساجد” في العالم “لمن دواعي سروري أن أكون هنا هذا الصباح تعبيرا عن احترامي وتقديري للسوريين على اختلاف معتقداتهم”.

ويتوقع أن يلتقي قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع ونظيره السوري أسعد الشيباني في القصر الرئاسي في وقت لاحق اليوم.

ويرأس الشرع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم المعارضة الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي منهيا أكثر من خمسة عقود من الحكم القمعي لعائلة الأسد.

استضاف تاياني الخميس محادثات مع نظرائه الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في روما، حيث قال الوزير الإيطالي إنهم يريدون “سوريا مستقرة وموحدة”.

وقال الوزير الإيطالي إنه يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات تنموية أولية لسوريا المتضررة من العقوبات بعد سنوات طويلة من النزاع الدامي.

ستر/ليل/ص ك