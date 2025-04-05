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وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز نائبتين بالبرلمان البريطاني

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(رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان يوم السبت إن إسرائيل احتجزت نائبتين بالبرلمان البريطاني كانتا تزوران البلاد ضمن وفد برلماني ومنعتهما من الدخول.

وذكرت شبكة سكاي نيوز نقلا عن بيان لوزارة الهجرة الإسرائيلية أن النائبتين المحتجزتين هما يوان يانج وابتسام محمد من حزب العمال وقد تم رفض دخولهما للاشتباه في تخطيطهما “لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل”.

وأضاف لامي “أوضحت لنظرائي (الوزراء) في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة النائبتين البريطانيتين، وتواصلنا مع النائبتين الليلة لتقديم دعمنا لهما”.

وتابع “يظل تركيز الحكومة البريطانية منصبا على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار وإلى المفاوضات لوقف إراقة الدماء وتحرير الرهائن وإنهاء الصراع في غزة”.

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