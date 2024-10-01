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وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل يجب أن تتجنب “الغرق في مستنقع” في لبنان

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لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن أحدا لا يرغب في العودة إلى الماضي عندما ظلت إسرائيل تقاتل في جنوب لبنان لفترة طويلة، وأضاف أن ثمن الحرب في الشرق الأوسط سيكون “باهظا”.

وقال لامي لوسائل إعلام “لا أحد منا يريد العودة إلى السنوات التي وجدت فيها إسرائيل نفسها غارقة في مستنقع في لبنان”.

وأضاف “لا أحد منا يريد أن يرى حربا إقليمية. الثمن سيكون باهظا بالنسبة للشرق الأوسط وسيكون له أثر كبير على الاقتصاد العالمي”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية