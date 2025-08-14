The Swiss voice in the world since 1935
وزير خارجية بريطانيا: خطط إسرائيل الاستيطانية "يجب أن تتوقف الآن"

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورا.

وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. يجب إيقاف هذه الخطط الآن”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

