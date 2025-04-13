وزير خارجية بريطانيا: هجمات إسرائيل على المرافق الطبية في غزة “مؤسفة”

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لندن (رويترز) – ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالهجمات الإسرائيلية على مرافق طبية في قطاع غزة يوم الأحد، بعد أن أصاب صاروخان إسرائيليان مبنى داخل مستشفى في القطاع.

وقال لامي في منشور مقتضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أدت الهجمات الإسرائيلية على مرافق طبية إلى تدهور شامل في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في غزة”.

وتابع “تعرض المستشفى الأهلي (المعمداني) لهجمات متكررة منذ بدء الصراع. يجب أن تتوقف هذه الهجمات المؤسفة. الدبلوماسية وليس المزيد من سفك الدماء هي السبيل نحو سلام دائم”.