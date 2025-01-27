مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير خارجية بريطانيا بحث مع نظيره الأمريكي الوضع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت الحكومة البريطانية في بيان يوم الاثنين إن وزير الخارجية ديفيد لامي تحدث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وقالا إنهما يتطلعان إلى الاجتماع قريبا.

وجاء في البيان “رحب كلاهما بالفرصة السانحة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة للعمل معا جنبا إلى جنب لمعالجة التحديات المشتركة مثل الوضع في الشرق الأوسط، والحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا في أوكرانيا، والتحديات التي تمثلها الصين، والحاجة إلى تأمين منطقة المحيطين الهندي والهادي”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
27 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
39 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية