وزير خارجية بريطانيا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ينددان بهجمات إيران على إسرائيل

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان يوم الاثنين إن وزير الخارجية ديفيد لامي ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أدانا هجمات إيران على إسرائيل وتزويدها روسيا بصواريخ باليستية للحرب في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن لامي وبوريل التقيا قبل اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وأن كليهما يلتزمان بمعاقبة النظام الإيراني بسبب هجماته على إسرائيل.