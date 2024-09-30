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وزير خارجية بريطانيا يكرر الدعوة لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط بعد مشاورات مع بلينكن

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لندن (رويترز) – كرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعواته لوقف إطلاق النار الفوري وسط تقارير عن تصعيد محتمل في الصراع الإسرائيلي اللبناني، وذلك بعد مناقشة القضية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وقال لامي لقناة سكاي نيوز وسط تزايد المؤشرات على أن إسرائيل على وشك إرسال قوات برية إلى لبنان “رأينا التقارير في وسائل الإعلام حول المرحلة التالية لإسرائيل في لبنان”.

وأضاف “اتفقنا على الموقف الذي اتخذناه في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن أفضل طريقة للمضي قدما هي وقف إطلاق النار الفوري والعودة إلى حل سياسي”.

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