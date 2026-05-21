وزير خارجية بولندا يطلب منع بن جفير من دخول البلاد

وارسو 21 مايو أيار (رويترز) – ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية اليوم الخميس أن بلاده تريد منع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير من دخول البلاد، وذلك في أعقاب موجة غضب عمت وارسو بسبب اعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي سعى لكسر الحصار على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استدعى رادوسلاف سيكورسكي وزير الخارجية البولندي القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو للاحتجاج على احتجاز النشطاء، وبينهم بولنديان، وللمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري وتقديم اعتذار.

وكتب الوزير على إكس”بولندا تندد بحزم بتصرفات ممثلين عن السلطات الإسرائيلية مع نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين احتجزهم الجيش الإسرائيلي وبينهم بولنديان”.

وقال إن بولندا تتوقع معاملة مواطنيها بما يتسق مع المعايير الدولية وإن مسؤولي القنصلية يسعون للوصول للمحتجزين.

وأكد ماتشي فيفيور المتحدث باسم الوزارة فيما بعد احتجاز اثنين من بولندا وأنهما سيرحلان مساء اليوم الخميس.

وقال للصحفيين “اليوم مواطنانا، وليس هما فقط، (بل كل النشطاء) سيغادرون إسرائيل. هذه أنباء جيدة للغاية”.

وأضاف “قرر الوزير سيكورسكي مطالبة وزارة الداخلية بإصدار قرار بمنع الوزير (الإسرائيلي) بن جفير من دخول جمهورية بولندا بسبب تصرفاته”.

وكتب سيكورسكي على إكس أنه استدعى القائم بأعمال السفير الإسرائيلي “للتعبير عن غضبنا وللمطالبة باعتذار عن المعاملة غير المناسبة بالمرة من عضو في الحكومة الإسرائيلية”.

وأجبرت الشرطة الإسرائيلية النشطاء أمس الأربعاء على الجثو على الأرض في صفوف وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم على مرأى من بن جفير مما أثار انتقادات واسعة النطاق من زعماء أجانب ومن داخل الحكومة الإسرائيلية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)