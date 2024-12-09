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وزير خارجية تركيا: سنعمل على عودة المهاجرين السوريين إلى بلادهم بأمان

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الاثنين إن تركيا ستعمل على عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى ديارهم بأمان وعلى إعادة إعمار سوريا، بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وقال فيدان لسفراء أتراك إن أنقرة ترغب في رؤية سوريا جديدة تعيش في وئام مع جيرانها وإن تركيا مستعدة لمساعدة جارتها الجنوبية في تحقيق ذلك.

وأضاف أن تركيا ستقف إلى جانب السوريين في هذه “المرحلة الجديدة” في دمشق.

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