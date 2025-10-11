The Swiss voice in the world since 1935
وزير خارجية تركيا يلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة الأحد

تم نشر هذا المحتوى على
أنقرة 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان سيلتقي بمسؤولين سوريين في أنقرة يوم الأحد.

وأضافت الوزارة في بيان يوم السبت أن وزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين سيشاركان مع نظرائهما السوريين في اجتماع التعاون الأمني.

وكان فيدان قد حث قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يوم الأربعاء على التخلي عن “أجندتهم الانفصالية”، وذلك بعد يوم من إعلان قائد الجماعة والحكومة السورية وقفا لإطلاق النار.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

