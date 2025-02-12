وزير خارجية سوريا: نريد “سياسات واضحة” من روسيا وإيران

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يوم الأربعاء إن بلاده تلقت رسائل إيجابية من روسيا وإيران، إلا أنها تريد مزيدا من الضمانات من الحليفين الرئيسيين للرئيس السابق بشار الأسد اللذين يسعيان الآن إلى استعادة نفوذهما بعد الإطاحة به.

وأضاف الشيباني في القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي “هناك رسائل إيجابية، لكن نريد أن تتحول هذه الرسائل الإيجابية إلى سياسات واضحة يشعر الشعب السوري تجاهها بالاطمئنان”.

وتابع “يوجد رسائل واضحة باحترام الإدارة السورية الحالية وسيادة الشعب السوري… هناك جراح للشعب السوري وآلام عانى منها الشعب السوري على يد هاتين الدولتين”.

وبعد اندلاع الحرب في سوريا في 2011، تدخلت روسيا وإيران عسكريا لمساعدة الأسد في استعادة السيطرة على جزء كبير من البلاد. ولكن في نهاية المطاف أطاح هجوم خاطف بالأسد في أواخر العام الماضي شنته المعارضة التي شكلت الآن حكومة انتقالية. وفر الأسد إلى موسكو.

وتسعى روسيا إلى الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا. والتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق الشهر الماضي.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن طهران فتحت خط اتصال مباشر مع القيادة السورية الجديدة.

وقال الشيباني أيضا إنه تلقى دعوة رسمية لزيارة العراق وسيتوجه إلى بغداد قريبا.