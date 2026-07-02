وزير خارجية سوريا يزور بيروت لأول مرة بعد تعليقات ترامب حول مواجهة حزب الله

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بيروت 2 يوليو تموز (رويترز) – وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت اليوم الخميس للقاء قادة في الحكومة اللبنانية، في أول زيارة له إلى هناك منذ أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تولي القوات السورية مهمة محاربة جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

غير أن الرئيس السوري أحمد الشرع نفى في وقت سابق ما وصفه بأنه شائعات حول وجود سوري في لبنان.

والتقى الشيباني بالرئيس اللبناني جوزاف عون في أول لقاء خلال الزيارة، ثم توجه لعقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيل بري، أحد حلفاء حزب الله.

وصارت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع، الذي كان في السابق قائدا لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، حليفة للولايات المتحدة منذ أن قاد الشرع عملية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في عام 2024. وظلت الحكومة الجديدة إلى حد كبير بعيدة عن الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه تحدث مع الشرع بشأن محاربة حزب الله، بعد أن انتقد إسرائيل -التي تخوض حربا مع الجماعة في لبنان- لقتلها عددا كبيرا جدا من المدنيين في لبنان وعدم إنجاز المهمة.

وأضاف ترامب في ذلك الحين “اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله لأنني، لأكون صريحا معكم، أعتقد أنها تقوم بهذه المهمة بشكل أفضل”.

(تغطية صحفية فراس دالاتي وجنى شقير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )