وزير خارجية سوريا يعد بحكومة “تراعي التنوع” مطلع آذار/مارس

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تعتزم السلطات السورية تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني من دبي الأربعاء أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.

وفي دمشق، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيلها لجنة تحضيرية من سبعة أعضاء من أجل عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنت عنه منذ توليها السلطة، بدون أن تحدّد موعده بعد.

وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد أحمد الشرع إصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب. وتعهد كذلك تشكيل “لجنة تحضيرية” لمؤتمر حوار وطني.

وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

وفي لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، قال الشيباني إن “الحكومة التي ستطلق في الأول من آذار (مارس) المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها”.

وبعد يومين من إطاحتها نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، كلَّفت هيئة تحرير الشام التي تقود السلطة الجديدة في دمشق محمّد البشير تولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من آذار/مارس، بعدما قاد الحكومة التي شكلتها في مناطق سيطرتها في شمال غرب سوريا.

وأكد الشيباني أن الشعب السوري “شريك في التغيير”، مضيفا “جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضا من المجتمع المدني في الداخل”.

– لجنة تحضيرية للحوار-

منذ إطاحة الأسد، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تبدي دعمها للسلطات الجديدة وتحثها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وأعلنت الرئاسة السورية الأربعاء عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني “تلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية وبما يضمن تطلعات الشعب السوري”.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم امرأتان، وفق القرار الرئاسي، على أن “ينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر”.

وبعد وصولها إلى دمشق، اتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

وأعلنت الرئاسة السورية في بيان ليل الثلاثاء أن الشرع استقبل في دمشق “رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة مع وفد يمثل المؤسستين”، اللتين تعدان أبرز ممثلي المعارضة السياسية في المنفى.

وأوردت أنه “اتساقا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية”.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني عمليا حلّ المجموعتين، أجاب جاموس فرانس برس “نعم، ولكن هناك اجراءات قانونية يتم العمل عليها وتحتاج لبعض الوقت” موضحا ان أعضاء الهيئة وخبراءها سيكونون “جزءا من الدولة السورية ويدعمون بناءها”.

– بوتين يتصل بالشرع –

تأسّس الائتلاف السوري في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واتخذ من اسطنبول مقرا له. وبعد تأسيسه، حظي الائتلاف باعتراف عربي ودولي من جهات عدة. وفي العام 2015، انبثقت الهيئة العليا للمفاوضات من اجتماع عُقد في الرياض، وكان الائتلاف من أبرز مكوناتها.

ومثّلت هيئة التفاوض المعارضة السورية في جولات التفاوض غير المباشر مع الحكومة السورية والتي رعتها الأمم المتحدة في جنيف، من دون أن تحرز اي تقدم على طريق تسوية النزاع، قبل أن يتراجع زخمها بعد رعاية روسيا وايران، داعمتي الأسد، لمحادثات موازية في سوتشي.

وفي اتصال هو الأول منذ إطاحة الأسد، أعلن الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى ونظيره السوري مكالمة هاتفية.

وقال الكرملين إن بوتين “تمنى لأحمد الشرع النجاح في خوض المهمات التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري”. وأكد دعمه “وحدة الأراضي السورية وسيادتها”.

وشدد كذلك على “أهمية تنفيذ سلسلة من الاجراءات الهادفة الى تطبيع مستدام” للوضع في سوريا و”إحياء الحوار بين السوريين”، وفق الرئاسة الروسية.

وشكلت موسكو خلال سنوات النزاع أبرز داعمي الأسد، وساهم تدخلها العسكري في استعادة قواته السيطرة على مساحات واسعة.

ورغم فراره الى موسكو عقب إطاحته في كانون الاول/ديسمبر، تأمل روسيا الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا.

بور-لار-لو/ب ق