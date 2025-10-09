وزير خارجية طالبان يجري زيارة غير مسبوقة للهند

وصل وزير الخارجية الأفغاني الخميس إلى الهند في زيارة غير مسبوقة تستمر يومين، بحسب ما أعلنت الحكومة الهندية، في خطوة جديدة من الجهود التي تبذلها حركة طالبان للاعتراف بها على الساحة الدولية.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال في منشور على اكس “أهلا… بالمولوي أمير خان متقي في نيودلهي”، مؤكدا “يسعدنا أن نناقش معه المسائل الثنائية والإقليمية”.

وكشفت السلطات الهندية أنه تمّ موقتا رفع العقوبات التي تطال متقي الخاضع لحظر سفر ولتجميد أصوله بناء على قرارات الأمم المتحدة كي يتسنّى له زيارة الهند.

وروسيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بإمارة أفغانستان الإسلامية التي أقامتها طالبان بعد عودتها إلى الحكم في 2021 إثر إطاحة الحكومة المدعومة من الغرب.

وتسعى الحركة جاهدة إلى الاستحصال على اعتراف دولي بسلطتها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

غير أن القيود المفروضة على النساء والفتيات المستبعدات من التعليم والحياة العامة تثير سخط الغرب.

وبدأت حكومة رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي تتقارب من أفغانستان مع تدهور علاقات كابول بباكستان.

وتتّهم إسلام آباد حركة طالبان بغضّ الطرف عن أنشطة عناصر متشدّدين تسبّبوا في مقتل الآلاف من قوّاتها الأمنية.

وترى نيودلهي في تدهور العلاقات فرصة للتصدّي لباكستان خصمها اللدود. وفي كانون الثاني/يناير، التقى دبلوماسي هندي رفيع المستوى أمير خان متقي في دبي.

وفي مؤشّر على هذا التقارب، استثمرت الهند في تطوير مرفأ تشابهار الإيراني المنافس لمرفأ جوادر الباكستاني الذي يعدّ حجر الزاوية في مشروع طرق الحرير الجديدة الذي تروّج له الصين.

وقال المحلّل الهندي برافين دونتي من مجموعة الأزمات الدولية في تصريحات لوكالة فرانس برس إن “نيودلهي تعكف على توسيع نفوذها إلى كابول كي لا تبقى متخلّفة عن ركب خصميها الصين وباكستان”.

وأشار إلى أنه “بعدما تدهورت علاقاتها مع باكستان إلى أدنى مستوياتها، باتت ترغب في الاستحصال على ضمانات أفغانية في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن تعاون إقليمي في مجال الأمن”.

ولفت المحلّل الباكستاني وحيد فقيري إلى أن “هذه الزيارة… من شأنها أن تعزّز حركة طالبان في الداخل والخارج على السواء”، فيما تسعى الهند إلى “إثارة الفرقة بين طالبان وباكستان”.

وتستضيف الهند عشرات آلاف الباكستانيين الذين غادروا بلدهم مع وصول حركة طالبان إلى الحكم. وبقيت السفارة الهندية في كابول مفتوحة لكن لأغراض إنسانية لا غير، على ما تؤكد نيودلهي.

