وزير خارجية عمان يدعو لوقف إطلاق النار في الصراع الإيراني

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) – أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي اليوم الثلاثاء مجددا دعوة بلاده إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والعودة إلى الدبلوماسية الإقليمية المسؤولة.

وأضاف في منشور على إكس “هناك مخارج متاحة، فلنستخدمها.”

وكانت عُمان تتوسط في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قبل بدء الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية يوم السبت، ما أدخل المنطقة في أزمة كبرى.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد محمد عطية للنشرة العربية )