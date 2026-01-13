The Swiss voice in the world since 1935
وزير خارجية فرنسا: استدعاء سفير إيران بسبب القمع العنيف للاحتجاجات

باريس 13 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه استدعى السفير الإيراني اليوم الثلاثاء بسبب حملة القمع “غير المحتملة وغير الإنسانية” التي تشنها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

وذكر بارو أمام النواب في البرلمان “نقلت هذا التنديد إلى نظيري الإيراني. وسأكرره للسفير الإيراني في باريس الذي استدعيته اليوم”.

وأضاف “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لمن وجهوا أسلحتهم ضد المتظاهرين السلميين”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

