وزير خارجية فرنسا: اقترحت فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على العلويين بسوريا

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بروكسل (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين إنه اقترح خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الضالعين في شن هجمات على العلويين في سوريا.

وشهدت سوريا أعمال عنف واسعة النطاق خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أعلنت السلطات السورية التي يقودها إسلاميون أن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من قبل مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي تنحدر عائلته العلوية من منطقة الساحل.

وأدى الهجوم إلى سقوط عدد كبير من القتلى بين العلويين، في أسوأ موجة عنف منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية دامت 14 عاما.