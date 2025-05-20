وزير خارجية فرنسا: تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة غير كاف

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف.

وأضاف لإذاعة فرانس إنتر “هذا غير كاف على الإطلاق… هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة”.

وأضاف أن على إسرائيل ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية بدون أي عوائق.

وهدد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا أمس الاثنين بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على غزة وترفع القيود التي فرضتها على دخول المساعدات إلى القطاع مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.