وزير خارجية فرنسا: على إسرائيل وقف الأعمال القتالية في لبنان

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باريس 19 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة إن على إسرائيل وقف أعمالها القتالية في لبنان، وعلى الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد ذكرت أمس الخميس أنها لا تستبعد شنّ هجمات خارج منطقة السيطرة العسكرية في جنوب لبنان، في تحد لبنود الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينصّ على احترام سيادة لبنان.

وأوضح بارو، في تصريحات لإذاعة فرانس إنفو، أن فرنسا ما زالت تعمل على عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )