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وزير خارجية فرنسا يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط عبر الهاتف

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باريس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان يوم السبت إن الوزير ستيفان سيجورنيه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عبرا عن قلقهما إزاء تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان “اتفقا على مواصلة الدعوة إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أي اضطرابات إقليمية من شأنها أن تخلف عواقب مدمرة على دول المنطقة وآفاق السلام، بدءا بوقف إطلاق نار دائم في غزة”.

وتصاعدت حدة التوتر في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران يوم الأربعاء، بعد يوم من مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري البارز بجماعة حزب الله اللبنانية، في غارة إسرائيلية في بيروت.

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