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وزير خارجية فرنسا يبلغ إيران بضرورة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

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باريس (رويترز) – قال جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن من الضروري أن تنفذ إيران التزاماتها النووية وتتعاون بالكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وجاء ذلك بعد أن قدمت قوى أوروبية مشروع قرار ضد إيران خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بعد محادثات بين الوزيرين “أكد الوزير (بارو) أن التصعيد النووي الإيراني مقلق للغاية وينطوي على مخاطر كبيرة فيما يتعلق بالانتشار النووي”.

وأضاف البيان “تواصل فرنسا، مع شركائها الألمان والبريطانيين، جهودا للعودة إلى المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي”.

وفرنسا وألمانيا وبريطانيا هي الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، غير المطبق حاليا، الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.

وطرحت الدول الثلاث يوم الثلاثاء مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إلى إعداد تقرير شامل عن أنشطة طهران النووية.

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