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وزير خارجية فرنسا يتوجه إلى الشرق الأوسط وسط أزمة متفاقمة

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باريس 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – يتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى السعودية مساء يوم الجمعة في مستهل جولة تستمر أربعة أيام تنتهي في إسرائيل والضفة الغربية في إطار سعي باريس لإنعاش الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن بارو سيزور السعودية وقطر والأردن قبل أن يصل إلى إسرائيل قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول حين تحيي إسرائيل ذكرى مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب البلاد.

ومن المقرر أن يزور بارو الضفة الغربية أيضا.

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