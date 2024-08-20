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وزير خارجية قطر لبلينكن: الدوحة ملتزمة بدورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية إن الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التزام قطر بدورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة وأنها ستواصل الجهود والاتصالات لإنهاء الحرب.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزير أكد أيضا في اتصال هاتفي مع بلينكن “على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين ويجنب المنطقة تبعات التصعيد الإقليمي”.

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